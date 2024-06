Bildrechte: André habermann

Live-Musik erleben Von Rock bis Pop: Besondere Konzerte im Juni 2024

Hauptinhalt

13. Juni 2024, 15:52 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im Juni 2024 treten in Sachsen und Thüringen tolle Musikerinnen und Musiker auf: In Dresden spielen Grönemeyer und Woods of Birnam, in Chemnitz und Erfurt wird's rockig mit den Beatsteaks, Andreas Dresen und Alexander Scheer kommen mit Gundermann-Liedern nach Erfurt und Erik Leuthäuser bringt erfrischende Jazzpopsongs mit nach Jena. Hier sind unsere Tipps für Live-Musik im Juni, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.