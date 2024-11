Bildrechte: Matthias Sandmann

Musik live erleben Konzerte: Unsere Tipps für Live-Musik in Leipzig, Dresden, Erfurt und Magdeburg

Hauptinhalt

28. November 2024, 10:21 Uhr

Welche Konzerte lohnen sich im Dezember 2024? Wir haben handverlesene Tipps: In Magdeburg kann man sich mit Sarah Lesch auf Weihnachten einstimmen, in Dresden spielen Erdmöbel und Felix Räuber. Rapper Max Herre und Soul-Sängerin Joy Denalane kommen nach Leipzig, Pöbel MC nach Jena und Die Art nach Erfurt. Und in Chemnitz sorgt Max Raabe für gute Laune. Hier finden Sie alle Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Übersicht wird laufend aktualisiert und ist nach Regionen sortiert – mit Terminen und Adressen.