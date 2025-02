Bildrechte: IMAGO/Future Image

Empfehlungen Kat Frankie, Max Raabe und weitere Konzerte im Februar 2025: Die Highlights des Monats

Hauptinhalt

13. Februar 2025, 13:49 Uhr

Sie sind auf der Suche nach einem unvergesslichen Konzert im Februar 2025? In der kalten Jahreszeit gibt es zahlreiche Highlights: Erleben Sie die Singer-Songwriterin Billie Bird in Magdeburg, International Music in Leipzig, Max Raabe & Das Palast Orchester in Erfurt, Kat Frankie in Dresden und Ätna in Chemnitz. Und das sind nur einige der vielen Konzerte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen! Unsere regelmäßig aktualisierte Übersicht bietet Ihnen die besten Konzerttipps für Februar 2025, inklusive aller wichtigen Termine, Veranstaltungsorte und Adressen. Entdecken Sie die Top-Künstler und Konzerte in Ihrer Region – perfekt sortiert nach Städten und Regionen.