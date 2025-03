Bildrechte: Universal Music

Empfehlungen Konzert-Highlights im März 2025: Samy Deluxe, Nada Surf, Felix Räuber

06. März 2025, 13:31 Uhr

Sie sind auf der Suche nach einem unvergesslichen Konzerterlebnis im März 2025? Der Frühling kommt und lockt zahlreiche musikalische Größen nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Freuen Sie sich auf Samy Deluxe in Chemnitz, Turbostaat in Magdeburg, Nada Surf in Leipzig, Felix Räuber in Erfurt und viele weitere Bands. Unsere regelmäßig aktualisierte Übersicht bietet Ihnen die besten Tipps aus verschiedenen Genres, inklusive aller wichtigen Termine und Adressen. Entdecken Sie die Top-Künstler und Konzerte in Ihrer Region – sortiert nach Städten und Regionen.