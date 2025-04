Bildrechte: IMAGO / Future Image

Empfehlungen Konzert-Highlights im Mai: Catt, Masha Qrella und Power Plush live erleben

Hauptinhalt

23. April 2025, 12:18 Uhr

Sie sind auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Konzert? Der Mai 2025 wird musikalisch ein echter Wonnemonat mit Auftritten toller Bands und Solokünstler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Freuen Sie sich auf Catt in Dresden, Power Plush in Jena, Masha Qrella in Leipzig, Bonnie Tylor in Zwickau und viele mehr. Unsere regelmäßig aktualisierte Übersicht bietet Ihnen die besten Tipps aus verschiedenen Genres, inklusive aller Termine und Adressen – sortiert nach Städten und Regionen.