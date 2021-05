Der Vertrag mit dem Chefdirigenten der Sächsische Staatskapelle, Christian Thielemann, wird nicht verlängert, er läuft zum Ende der Spielzeit 2023/2024 aus. Das gab das Sächsische Staatsministerium für Kultur am Montag in Dresden bekannt. Der Vertrag mit Semperoper-Intendant Peter Theiler wird verlängert.

Peter Theiler Bildrechte: Semperoper Dresden/Matthias Creutziger

Der Vertrag des Intendanten der Semperoper, Peter Theiler, wird bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024 verlängert. Zur Zukunft der Oper erläuterte Klepsch: "Wir sehen dabei das, was heute gut ist und denken trotzdem an das Übermorgen der Oper. Und eine Oper in zehn Jahren wird eine andere als die Oper von heute sein: Sie wird teilweise neue Wege zwischen tradierten Opern- und Konzertaufführungen und zeitgemäßer Interpretation von Musiktheater und konzertanter Kunst gehen müssen. Das auch, um die Anziehungskraft für das vielfältige Publikum zwischen gewachsenen Stammgästen und neuen Zielgruppen, die andere oder noch gar keine Zugänge zu Opern, Konzerten und Ballettaufführungen haben, zu behalten oder zu steigern. Das gilt auch für das Verhältnis zwischen dem gewohnten Besuch im Opernhaus und der Nutzung digitaler Angebote. Für diese Zukunftsperspektive findet sich ein gut bestelltes Haus vor und wir werden nun die Leitung für die Semperoper der nächsten Dekade suchen".