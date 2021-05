Gianluca Calivà Bildrechte: Simon Chmel

Calivà wurde in Salzwedel geboren, ging dann mit 15 Jahren von der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts an die Landesschule Pforta im Süden des Bundeslandes, wo er im Musikzeig eine fundierte Ausbildung erhielt. Sein Instrument ist die Gitarre. 2016 war er Finalist bei den European Guitar Awards an der Hochschule für Musik Dresden.



Calivà hat sehr vielfältige musikalische Interessen. Angefangen mit Rock und Metal, was er vorrangig in seiner Salzwedeler Jugendzeit gehört hat. Später begeisterte er sich für Flamenco, Folklore, brasilianische Musik, Tango und Funky-Einflüsse. In Schulpforte genoss er eine klassische Ausbildung bei "dem sehr offenen und vielseitigen Gitarrenlehrer hatte, Falk Zenker" und zog dann gezielt für das Studium der Weltmusik nach Dresden.