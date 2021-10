Sachsen-Anhalt wird in dem Musikwettbewerb von der Band "Reiche Söhne" aus Halle vertreten. Bildrechte: MDR SPUTNIK / Joachim Blobel

Digitale Produktion wird immer professioneller

Die Vorbereitungen im Heimatort von "Local Heroes" in Salzwedel laufen bereits. Bei "Aktion Musik", dem Trägerverein des Wettbewerbs, wird aktuell am guten Ton gearbeitet. Damit soll nicht nur das Bundesfinale akustisch beim Publikum Eindruck hinterlassen. Die Aufnahmen sind vor allem für die Bands Zeugnisse ihrer Schaffenskraft, weiß Michael Schulze, der die vielen Tonspuren bearbeitet: "Wir wollten die Bands so gut wie möglich einfangen und ihnen halt auch beim Spielen das bestmögliche Gefühl geben." Jede Band konnte vier Takes spielen und sich danach den besten aussuchen, so Schulze.

Beim Bundesfinale 2019 sind die Bands noch vor Publikum aufgetreten. Bildrechte: MDR/Alexander Klos Ein Prozess, der auch für Ferdinand Günther spannend ist. Ferdinand ist in seinem Freiwilligen Kulturellen Jahr nah am Geschehen dran und begleitet die digitale Produktion des Wettbewerbs. Ein bisschen vermisst er aber die Konzerte vor Publikum: "Also ich finde, dass sowohl die digitale als auch die Konzert-Variante ihre positiven Seiten hat. Und eine Mischung wäre vielleicht eine coole Idee für die nächsten Jahre."

Musikalischer Nachwuchs soll gefördert werden

An einer hybriden Wettbewerbsausgabe arbeitet Julia Wartmann - immer mit Blick auf den musikalischen Nachwuchs. Ihr Team schaue darauf, was die Bands brauchen, um weiterzukommen: "Und wenn ein Studioaufenthalt hilft, dann natürlich liebend gern bei uns, weil es für uns superschön ist, Kontakt zu allen Musikerinnen und Musikern zu halten."