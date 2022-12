Der Sandow-Hit "Born in the GDR" ("Geboren in der DDR") entstand nach dem Konzert des US-Rockstars Bruce "The Boss" Springsteen am 19. Juli 1988 in Ost-Berlin. Sänger und Songschreiber von Sandow, Kai-Uwe Kohlschmidt, war zwar nicht vor Ort, schaute sich das Konzert aber im Fernsehen an. Er rieb sich an der DDR-Selbstinszenierung mit 160.000 Besucherinnen und Besuchern, die von Eiskunstlauf-Star Katharina Witt moderiert wurde. Laut Kohlschmidt entstand "Born in the GDR" tags darauf als kritische Reaktion – innerhalb von drei Stunden im Proberaum.