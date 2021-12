Die zehn Stücke des Albums, welches er schlicht "SOLOPIANO" nennt, sind rein instrumental. Die Stücke klingen atmosphärisch, etwas zwischen Neoklassik und Filmmusik. Passend zu den schlichten und anmutigen Melodien hat das Klavier einen intimen und gedämpften Sound. Man hört mitunter den perkussiven Anschlag der Tasten, was der Aufnahme Lebendigkeit verleiht - als würde der Pianist für einen ganz allein spielen. Stellenweise brechen die ruhigen Melodien in eine aufgeregte Abenteuerlust aus, nur um sich dann wieder in eine Decke aus wohligem Klang aufzulösen, in den sich vereinzelt elegante Synthesizer mischen.