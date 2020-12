Endlich eine mittelfristige Strategie

Es ist eine Äußerung, die bei den Veranstaltern Hoffnungen weckt. Geschäftsführer Matthias Winkler, von MAWI Concert aus Leipzig, die jährlich normalerweise 300 bis 500 Konzerte vor allem in der Region Leipzig und Halle veranstalten und auch das Haus Auensee betreiben, spricht von einem guten Signal. Auch bei dem Festivalveranstalter Seekers Event, der das SonneMondSterne Festival im thüringischen Saalburg und das SPUTNIK SPRING BREAK Festival auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld organisiert, wird die Nachricht positiv aufgenommen. Bei Sprecher Philipp Helmers meldeten sich sofort viele Bekannte und Festivalbegeisterte mit der Hoffnung, es könne bald wieder losgehen. Der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, spricht davon, dass der Vorschlag die Brücke sein könnte, die der Branche das Überleben sichern könnte. Bisher habe die Politik unter dem Druck der Ereignisse immer sehr schnell reagiert. Das sei etwas, was in der Leistung und Geschwindigkeit einmalig in Europa sei.

Aber es ist gut, jetzt nur nicht nur immer unter dem Druck der Geschehnisse agieren zu müssen, sondern eine mittelfristige Strategie zu entwickeln. Jens Michow, Präsident Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft

Das Signal sei aber auch deswegen wichtig, weil es der Branche elend gehe, so Jens Michow vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Viele in der Branche hätten seit über neun Monaten keine Einnahmen, aber trotzdem die laufenden Kosten zu bestreiten. Was besonders fehle, sei eine Perspektive. Ende November sagte Jens Michow gegenüber tagesschau.de, nach seine Einschätzung seien mindestens 50 Prozent der Unternehmen wirtschaftlich nicht mehr überlebensfähig.

Bei aller Freude über die Aussage von Olaf Scholz bleiben Unsicherheiten. Denn mehr als eine Verlautbarung in den Medien ist die Idee bisher nicht. Geschäftsführer Matthias Winkler fragt sich beispielsweise, welche Kosten denn genau abrechnungsfähig seien und in welcher Höhe, falls die Konzerte pandemiebedingt wieder abgesagt würden.

Keiner will Verantwortung übernehmen