Der gebürtige Döbelner kam nach seinem Studium in Leipzig und Sofia und der Ensemblemitgliedschaft an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul 1970 an die Sächsische Staatsoper. Dort übernahm er 1991 auf Berufung des damaligen Intendanten Christoph Albrecht die Aufgaben des Operndirektors im wiederaufgebauten Dresdner Opernhaus.

Die Semperoper war über viele Jahre Rolf Wollrads Heimat-Spielstätte. Bildrechte: dpa