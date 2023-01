Bei seinem älteren Bruder Andreas in Straßburg lernte er das Orgelbauhandwerk und die Besonderheiten der französischen Orgelkultur kennen. Er kehrte nach Sachsen zurück und begann, eigenen Orgeln zu bauen, darunter die berühmte Freiberger Domorgel. In Freiberg hatte er seine Werkstatt aufgebaut und in der Stadt bleib er bis an sein Lebensende.

Die Kapelle mit der Silbermann-Orgel im Schloss Burgk – auch hier findet ein Konzert beim Silbermann-SoundWalk statt. Bildrechte: imago/fotokombinat