MDR KULTUR: Mit welchem Song könnte man das Jahr 2021 am besten zusammenfassen?

Myths of a Thistle: Von anderen Künstlern fällt mir gerade nichts ein, aber wir haben jetzt einen Song veröffentlicht, der heißt "Friend". Er fasst das alles ganz gut zusammen, da es darum geht, dass man irgendwie miteinander klarkommen muss und aufeinander achten muss. Und das, denke ich, ist eine Botschaft, die wir in dem Jahr alle mitgenommen haben.

Wir haben uns gedacht, dass wir gerne viele Songs spielen wollen, die uns im Jahr sehr beeinflusst haben. Wir haben aber auch noch einen kleinen Hintergedanken gehabt. Und zwar haben wir gemerkt, dass bei der diesjährigen Veröffentlichung der Zahlen der meisten Streams auf den Streaming-Plattform ausschließlich Männer auf den ersten zehn Plätzen in Deutschland waren. Da haben wir gedacht, okay, wir wollen das gar nicht groß thematisieren in der Sendung selbst, aber wir spielen nur Songs von Frauen. Wir haben aber eine kleine Ausnahme gemacht: Und zwar haben wir einen externen Liederwunsch mit eingebaut. Das ist ein Song von einem männlichen Act.