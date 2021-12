MDR KULTUR: Mit welchem Song könnte man das Jahr 2021 am besten zusammenfassen?

Ich finde tatsächlich "So ist das nunmal" von Andreas Dorau. Das ist auch unser vorletzter Song in unserer kleinen Show, die wir am Silvesterabend spielen werden. Das ist ein Song, der richtig gut dieses Lebensgefühl erklärt, was man zurzeit vor allem als Musiker oder Musikerin hat. Man plant eine Show, man plant eine Tour, und im letzten Moment muss dann alles abgesagt werden. Es ist alles so unvorhersehbar. Und das Einzige, was man dazu sagen kann: So ist es nun mal. Und dann macht man den Song an, und dann geht's irgendwie ein bisschen.

Haben Sie eine Silvester-Tradition?

Ich glaube, meine Silvester-Tradition ist es, sich keine Vorsätze zu machen. Weil man die eh nicht einhält. Einfach aktiv zu sagen: Nein, ich werde mich jetzt nicht in der ersten Januarwoche im Fitnessstudio anmelden und dann zwei Jahre diesen Vertrag bezahlen, den ich vorher nicht kündigen kann. Also Lifehack an Sie: Nicht in der ersten Januarwoche im Fitnessstudio anmelden! Vielleicht in der zweiten dann, aber nicht in der ersten.

Welche Songs haben Sie für den Silvester-Countdown ausgesucht und warum?

Wir haben es so gemacht, dass sich jeder von uns zwei Songs ausgesucht hat. Dann haben wir uns alle zusammen in einen Raum gesetzt und uns die Songs vorgespielt. Davor wusste keiner, wer welche Songs ausgewählt hat.