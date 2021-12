Wenke Wollny: Wir haben 21 Konzerte dieses Jahr gespielt, in verschiedenen Besetzungen – viele davon auch in der großen Besetzung, was sehr schön war. Unser Jahr war sehr bewegt. Für mich ist es ganz unwirklich, dass es erst dieses Jahr war mit dem Album-Release, weil seitdem schon wieder so viele tolle Sachen passiert sind und sich das für uns einfach schnell weiterbewegt hat. Das war sehr schön, und auch das Touren im Sommer war sehr schön. Ich habe viele schöne Erinnerungen an laue Sommerabende mit tollen Menschen und guter Stimmung. Alles war immer mit irgendwelchen Fähnchen dekoriert, und es war wie ein großer Festivalsommer für uns.