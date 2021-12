MDR KULTUR: Lassen Sie uns kurz aufs Jahr 2021 zurückblicken. Wie ist es Sjaella in diesem Corona-Jahr ergangen?

Luisa Klose: Das Jahr 2021 war für uns ein sehr bewegendes Jahr. Wir haben natürlich einige Konzerte nicht singen können, so wie viele andere Künstler und Künstlerinnen auch, haben uns deshalb aber auch sehr stark auf ein anderes Projekt konzentriert und haben quasi die Zeit genutzt, die wir zur Verfügung hatten, um ein neues Album aufzunehmen. Und das war eigentlich das, was 2021 für uns sehr stark geprägt hat.

Ich möchte meinen Optimismus nicht verlieren, sagen wir mal so. Das im Januar wird wahrscheinlich ein Streaming-Konzert sein, damit sind auch die Hygienebedingungen dann gut gedeckt. Alles Weitere werden wir von Konzert zu Konzert entscheiden. Jedes Bundesland hat ja auch andere Regeln, deswegen müssen wir dann immer gucken.

Sie sind als Ensemble in sehr unterschiedlichen Stilistiken unterwegs. Welche Songs haben Sie denn für den Silvester-Countdown ausgesucht und warum?

Wir haben erstmal überlegt, wir sind ja zu siebst – also sechs in Konzertformation und zwei Sängerinnen teilen sich die Stelle, deswegen sind wir sieben Mitglieder im Ensemble – und mussten erstmal eine halbe Stunde zusammenbekommen, dass alle glücklich damit sind. Denn natürlich ist der Musikgeschmack ganz unterschiedlich bei jeder von uns.

Ich würde sagen, es wird schon mehr poppig. Es ist das, was wir so im Alltag hören. Es ist ja nicht so, weil wir klassische Musik machen, dass wir nur gern klassische Musik hören, sondern eben auch andere Genres. Es wird ein buntes Potpourri aus verschiedenen Genres, aber schon eher im Populärbereich.