7. Mai bis 12. Juni Festival am Lutherweg – wie Kultur die Menschen in die Kirchen bringt

Das Festival am Lutherweg bietet vom 7. Mai bis 12. Juni ein kulturelles Programm in die Kirchen entlang dieser Strecke. Es soll auch Menschen zu den Gotteshäusern rund um Sonneberg im Süden Thüringens bringen, die sonst mit der Kirche nicht viel Begegnung haben. Es ist die dritte Ausgabe des noch recht jungen Festivals. Warum die Schweiz bei der Idee Pate stand und was in diesem Jahr zu erwarten ist, erfahren Sie hier.