In Bautzen – der Hauptstadt der Sorben – residiert das einzige professionelle sorbische Tanz- und Musiktheater: das Sorbische National-Ensemble. Zwischen traditionellen und sorbisch-modernen Elementen ist das Ensemble breit aufgestellt. Das Répertoire: von sorbischen Oratorien und kleinen Konzerten bis hin zum Musical. Auch zahlreiche Laien-Chöre werden eingebunden.

Intendant Tomas Kreibich-Nawka will mit neuen Formaten die junge Generation erreichen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Volksnah – so will das Sorbische National-Ensemble ein breites Publikum ansprechen, wie der designierte Intendant Tomas Kreibich-Nawka sagt: "Ich denke schon, dass der sorbische Zuschauer, Zuhörer, natürlich in erster Linie sorbische Inhalte sehen möchte. Und, dass das natürlich einer unserer Kernaufgaben ist, diese Inhalte darzubieten. Und auch in neue Formate zu bringen, damit wir auch wieder junges Publikum generieren."

Astronawt: sorbischer Funk, Rap oder Balladen

Genau diesen Weg schlagen junge sorbische Musiker gemeinsam mit der Gruppe Astronawt ein. Ihre Mission: sorbische Musik über die Genres hinaus und das mit einer großen Bandbreite von Funk über Rap bis zu Balladen. Mit eigenen Kompositionen und sorbischen Texten verabschieden sie sich von dem analogen Publikum im Konzertsaal.

Ein Novum für die kleine slawische Minderheit, erklärt Matej Zieschwauck von der Gruppe Astronawt: "Die Sorben sind gerade dabei, alles zu digitalisieren. Das ist auch wichtig, damit neue Produkte entstehen. Warum nicht diese Form verwenden, dass man auch Musikvideos produziert?" Das könne sich dann im Netz jeder anschauen oder anhören, egal, wo er gerade auf der Welt sei und egal, wann.

Rapper Lil Handrij will mit sorbischen Texten die junge Generation erreichen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Rapper Lil Handrij will zum Beispiel mit knackigen Beats und sorbischer Tracht in seine Muttersprache provozieren. So will er mit Klischees brechen und seine – die digitale – Generation erreichen.

Sorbische Texte über die Liebe zur Lausitz, slawische Mythen und Sagenfiguren

Die Gruppe Astronawt will ihre Generation motivieren, Tradition neu zu interpretieren, eigene Ideen zu entwickeln, umzusetzen und so die sorbische Minderheit mit all ihren Facetten in die ganze Welt zu streamen. So handhaben sie auch – szenetypisch, mit dem eigenen YouTube-Kanal. Um die 14 Videos seien bereits veröffentlicht, sagt Zieschwauck. "Es geht darum, dass in diesem einen Jahr schon 73.000 Klicks gesammelt wurden auf die Musikvideos. Für mich bedeutet das: Das sind 73.000 Klicks, die sich mit der sorbischen Sprache beschäftigen."

Die Sorben, die sind überall. Die gibt es in der analogen und in der digitalen Welt! Matej Zieschwauck Gruppe Astronawt

In den Texten spielen die Liebe zur Lausitz, der Natur und das Sorbische eine tragende Rolle, genauso wie slawische Mythen und Sagenfiguren. Auch alltägliche Dinge finden sich wieder: die Gemeinschaft, die gelebten Traditionen und auch der Verlust der großen Liebe. "Ich denke, die Mischung macht es", sagt Zieschwauck.

Astronawt könnten sich auch eine Kooperation mit dem Sorbischen National-Ensemble vorstellen: Eine Produktion mit der Kamera begleiten oder ein gemeinsames Projekt schaffen – analog wie auch digital, sagt Zieschwauck. "Die Sorben, die sind überall. Die gibt es in der analogen Welt, in der digitalen Welt und das wollen wir weiter ausbauen."

