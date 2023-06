25 Jahre Splash! Sissy Metzschke: "Beim Splash treffen sich Menschen, die Hip-Hop-Kultur lieben"

Bildrechte: MDR/Markus Geuther

Das Splash-Festival findet vom 29. Juni bis 1. Juli 2023 zum 25. Mal statt. Hip-Hop, Rap, Party, Sonnencreme, Zeltplatzidylle, laute Bässe, Caps und Crop-Tops, Eistee und Pommes, ausgelassene Stimmung auf 14.000 Quadratmetern Fläche in Ferropolis am Gremminer See in Sachsen-Anhalt, auch "Stadt aus Eisen" genannt, umgeben von Baggern, Containern und riesigen Kränen – das ist das Splash. 25.000 Hip-Hop-Fans reisen aus ganz Deutschland zum Festival an. Internationale und nationale Größen wie Kendrik Lamar, Haftbefehl, Trettmann, Ufo36 oder Badmómzjay stehen 2023 auf dem Line Up. Sissy Metzschke, Musikjournalistin, Moderatorin und Podcasterin, kennt das Splash seit 2006. Im Interview erzählt sie von ihren persönlichen Erinnerungen, ihren Highlights und von der Bedeutung des Splash für die deutsche Musikszene.