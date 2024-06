Warum ist das heute wichtigste Hip-Hop-Festival Deutschlands ausgerechnet in Chemnitz gestartet?

Eine Sache ist in den Neunzigern schon aufgefallen, und da kannst du jeden deutschen Rapper fragen: Das Publikum im Osten war zehnmal geiler als im Westen, da war immer extremer "Turn Up". Es war eine große Dankbarkeit, dass überhaupt was passiert.

Ich glaube, dass im Westen ein höherer Sättigungsgrad vorhanden war. Man hat schon so viel erlebt, und im Osten scheint halt dieser Hunger sehr viel größer gewesen zu sein. Warum gerade Chemnitz der Ort wurde? Ganz platt gesagt: Weil sie es einfach gemacht haben.

Aber Chemnitz war in Sachen Hip-Hop vorher nicht wirklich auf der Karte, oder?

Nein. Die Hip-Hop-Hauptstädte der 90er-Jahre waren Heidelberg, Hamburg und Stuttgart. Später kamen Frankfurt und Berlin. Was aber auffiel war, dass es da in Chemnitz etwas gibt. Die Phlatline-DJs haben da ihr Label gegründet und sind durch Deutschland gefahren. Dann hattest du die "Juice" als Magazin und verrückterweise ab 1994 auch schon Fernsehsendungen, die sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt haben.

Und dann habe ich plötzlich diesen langen, schlaksigen DJ Ron gesehen, der gesagt hat "Wir kommen aus Chemnitz". Die hatten Ahnung von dem, was sie tun. Das war das erste, was ich wahrgenommen habe, und dann kam das Splash. Und durch das Festival war Chemnitz dann auf der Landkarte. Viele von uns sind das erste Mal in den Osten gefahren und waren geflasht davon, wie das aussah. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ist das Splash denn (noch) ein ostdeutsches Festival?

Es ist das wichtigste Hip-Hop-Festival und es findet in Ostdeutschland statt. Damals gab es gefühlt schon noch diese Trennung, aber heute empfinde ich das nicht mehr so. Es ist ein gesamtdeutsches Festival, und die Leute kommen von überall her.

Das Festival ist international besetzt, aber auch das Interesse an deutschem Rap ist ja mittlerweile unglaublich groß. Hat das Splash da einen Anteil dran?

Deutschsprachiger Rap ist einfach stärker geworden und relevanter, das ist eine Tatsache. Und das Festival reagiert natürlich drauf – muss es ja auch. Früher war die Verehrung gegenüber den Urvätern und der schwarzen Kultur größer.

Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

Anfang der 90er haben Rap-Crews auf Englisch gerappt. Und dann gab es zum Ende der 90er-Jahre hin einen Wandel. Trotzdem waren damals die Top 10 der Charts noch Englisch geprägt, das ist heute völlig anders. Wenn jetzt ein Zwölfjähriger anfängt, Musik zu machen, rappt er auf Deutsch.

Heute ist das Splash eine international bekannte Marke, auf das Festival kommen zehntausende Gäste: Gibt es über diesen großen, auch kommerziellen Erfolg Diskussionen? Wird das noch als "real" empfunden?

Das ist in der Hip-Hop-Kultur eigentlich relativ typisch. Du packst was an, kriegst Resonanz und professionalisierst dich. Ein gutes Beispiel ist das Hip-Hop-Magazin "Juice". Einer der Typen, der die sich ausgedacht hat, hat zehn Jahre vorher angefangen, mit einer Schreibmaschine DIN-A4-Seiten vollzuschreiben, zu kopieren, zusammenzutackern und als Ausgaben zu verschicken.

Diese Learning-by-Doing-Mentalität gab es auch beim Splash, und es wird sicher ein paar Gegenstimmen gegeben haben, aber es war viel eher Bewunderung und Dankbarkeit für das, was entstanden ist. Bildrechte: IMAGO / Enters

Es gab da einen großen Zusammenhalt, ein Gemeinschaftsgefühl. Das Splash ist ja auch irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten gekommen, und da wurde dann ein Benefizkonzert gemacht. Alle waren sofort da und haben gesagt "Klar helfen wir euch".

Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Mainstream-Variante des Hip-Hop grundsätzlich noch für alle so ist. Ein Jan Delay, ein Kool Savas, ein Samy Deluxe würden sich wahrscheinlich auch heute wieder dafür einsetzen. Aber es gibt auch viele neue Mitspieler in diesem Spiel, die dieser Geist nicht antreibt.

Wird dieser "Geist" das Splash noch weitere 26 Jahre am Leben halten?