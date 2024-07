Bildrechte: MDR / Red Tower Films

Hip Hop Splash Festival 2024: Das sind die Highlights

03. Juli 2024, 11:39 Uhr

Vom 4. bis 6. Juli ist Ferropolis in Gräfenhainichen mit dem Splash 2024 wieder der Hotspot für Hip Hop. Das Line Up des Festivals ist so vielfältig, dass man den Überblick verlieren kann. Wir werfen einen Blick auf acht Acts, die sich auf dem diesjährigen Splash Festival lohnen. Mit dabei sind unter anderem 01099, Strandz und Babyjoy.