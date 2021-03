Eine Klage auf ihr Recht auf Arbeit, die fünf Musiker der Staatskapelle Dresden eingereicht hatten, ist gescheitert. Das Sächsische Landesarbeitsgericht in Chemnitz hat die Berufung der Künstler zu einer Entscheidung des Dresdner Arbeitsgerichts am Mittwoch abgewiesen. Die Musiker hätten einen Anspruch, proben zu dürfen, derzeit gäbe es jedoch keinen Anspruch auf öffentliche Auftritte, so der Sprecher des Landesarbeitsgerichts, Andreas Spilger.

Die Staatskapelle Dresden bei einem Konzert in der Dresdner Semperoper Bildrechte: Carsten Sand

Ihr Recht auf Arbeit hatten die Musiker zunächst am Arbeitsgericht in Dresden per einstweiliger Verfügung einklagen wollen, was jedoch von dem Gericht zurückgewiesen wurde. In Folge waren die Musizierenden in Berufung gegangen. Ausgangspunkt der Klage liegt viele Monate zurück, als man noch nicht absehen konnte, wie sich die Corona-Lage entwickeln würde, man aber hoffte, dass die globale Krise bald überwunden sein würde. Das Chemnitzer Urteil ist endgültig. Das schriftliche Urteil sei laut Informationen von Ernst jedoch erst in einigen Wochen zu erwarten.