Erzgebirge "Steigerlied" soll bundesweites Kulturerbe werden

Die traditionelle Bergmannshymne der Erzgebirger, das "Steigerlied", soll bundesweit zum immateriellen Kulturerbe erklärt werden. Der Antrag dazu werde nun vom Sächsischen Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine unterstützt, wie er am Dienstag in Freiberg mitteilte.

Das "Steigerlied" gehört auch in anderen Bergbauregionen Deutschlands zur Tradition, etwa in Nordrhein-Westfalen. In NRW gehört das Lied als immatrielles Kulturerbe bereits zum entsprechenden Landesinventar. Nun habe man einen früheren Antrag bundesweit ausgebaut und der Landesregierung in Düsseldorf erneut vorgelegt, so der sächsische Bergbauverband. Auf diese Weise sei die nationale Bedeutung des Antrages untermauert worden.