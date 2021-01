Ken und Nam zählen zu den besten Freestyle-Tänzern Mitteldeutschlands. Auch über die Landesgrenzen Sachsens hinaus haben sie sich in der Streetdance-Szene einen Namen gemacht. Beide haben vor ungefähr 15 Jahren mit Battles angefangen. Schon so oft sind die beiden gegeneinander angetreten, haben häufig im Finale den Gewinner unter sich ausgemacht.

Ich würde sagen wir beide kennen uns lange genug und gut genug. Wir sind auch super gut befreundet, also da ist auch alles entspannt. Aber bei manchen Battles will man unbedingt gegen den anderen gewinnen.

Die Szene in Mitteldeutschland ist eher klein, nicht so präsent wie die Hochburgen in Berlin, Frankfurt oder Hamburg. Noch nicht. Vorreiter in der mitteldeutschen Streetdance-Szene sind Breaking-Crews wie die "the Saxons" aus Dresden. Im Gegensatz zum Breakdance, wo viele Figuren auf dem Boden ausgeführt werden, tanzen Ken und Nam aber Stand-Up, also Tanzstile im Stehen. Dazu gehören zum Beispiel Popping, Locking oder Hip-Hop.