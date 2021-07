Obwohl man Tamara Danz als typische Berlinerin mit frecher Schnauze denken mag, die Sängerin wurde am 14. Dezember 1952 im thüringischen in Winne nahe Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) geboren.

Die Tamara-Danz-Straße in ihrem Geburtsort Winne bei Breitungen erhielt den Namen ihr zu Ehren.

Die Tamara-Danz-Straße in ihrem Geburtsort Winne bei Breitungen erhielt den Namen ihr zu Ehren.

Die Tamara-Danz-Straße in ihrem Geburtsort Winne bei Breitungen erhielt den Namen ihr zu Ehren. Bildrechte: IMAGO / ari

Tamara Danz wuchs als Diplomaten-Tochter in Bulgarien und Rumänien auf und ging dort auf russischsprachige Schulen. Später fing sie in Deutschland an, Dolmetschen zu studieren – brach das jedoch glücklicherweise ab, sonst hätten nur wenige ihre besondere Stimme kenenengelernt.