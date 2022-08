Elektro-Osten Techno im Osten: Diese Clubs haben die Szene geprägt

Mit der Wende erhielt der Techno Einzug in die neuen Bundesländer. Die Partys, meist improvisiert und halbillegal, wurden in leerstehenden Fabrikgebäuden und auf Brachflächen gefeiert. Die Doku "Techno House Deutschland" zeigt, wie daraus eine ganze Szene entstand. Clubs wie die Muna in Bad Klosterlausnitz, die Distillery in Leipzig und das Achtermai in Chemnitz wurden gegründet und überregional bekannt. Diese Clubs in Sachsen und Thüringen haben die ostdeutsche Technoszene geprägt.