Die Gründer des Festivals, Leo und Michel, sind angefixt von elektronischer Musik. Nach der Wende fahren sie in Clubs nach Dresden und Leipzig, durchwühlen Plattenläden, verlieben sich in die hämmernden Beats und das Gefühl der Freiheit, das damit einherkommt. "Die Stimmung war getragen von der Techno-Euphorie der Neunziger", sagt Leo. Schnell entsteht der Wunsch, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. "Es ging darum, den Sound, den man die ganze Zeit im Club gehört hat, mal nach draußen in die Natur zu bringen", erzählt Leo, der seinen vollen Namen nicht nennen möchte. Michel, damals wie heute Leos bester Freund, kennt die Location, an der "Escape to Olganitz" auch in diesem Jahr wieder stattfindet: Ein Bungalowdorf, das in einer Senke im Tal um einen kleinen Weiher liegt. Drumherum nichts als Felder und Bäume. "Für das, was wir vorhatten, war das perfekt. Ein kleines Tal, man ist für sich und stört niemanden", erinnert sich Leo.