Überblick Techno, House, Elektro: Legendäre Clubs, Festivals und DJs in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Techno-Clubs wie die Distillery in Leipzig, die Muna in Bad Klosterlausnitz oder das Melt!-Festival in Gräfenhainichen sind inzwischen legendär – und locken Raverinnen und Raver aus der ganzen Welt nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wie sich die Szene seit den Undergroundjahren verändert hat, zeigt die Doku-Reihe "Techno House Deutschland" in der ARD Mediathek. Hier finden Sie außerdem spannende Interviews mit DJs und Szenegrößen sowie Artikel zu Clubs und Festivals im Osten der Republik.