"Alles war viel persönlicher"

Heiko Hoffmann war von 1999 bis 2018 Chefredakteur der "Groove". Denkt er an den Osten, denkt er vor allem an die Festivals, die hier entstanden sind. "Sie waren wichtig, weil sie neben überregionalen auch viele lokale DJs gebucht haben. Viele Leute, die aus Berlin oder aus dem Westen zum Festival gekommen sind, haben die lokalen Artists zum ersten Mal wahrgenommen", sagt Hoffmann.

Das Kassablanca in Jena Bildrechte: Thomas Sperling Auch er erwähnt das persönlichere Umfeld, in dem sich die Szene im Osten etablierte. "In Berlin oder Frankfurt passierte alles schneller, in gewisser Weise professioneller und es gab feste Strukturen", erinnert sich der Journalist.



“Als ich Anfang der 2000er-Jahre auf meiner ersten Freude-am-Tanzen-Party in Jena war, da gingen die Veranstalter noch selbst herum und haben Erdbeerbrause ausgeschänkt. Das war alles viel persönlicher." Das, glaubt er, haben auch namhafte DJs und Produzenten, etwa ein Ricardo Villalobos, der beim Nachtdigital angeklopft hat, ob er nicht spielen dürfe, auf solchen Veranstaltungen gesehen. "Ich fand es toll, dass man sich außerhalb der Großstädte eine solche Infrastruktur aufgebaut hat, in der es nicht nur um einzelne Musiker ging, sondern dass es zwar einen Club gab, aber, wie zum Beispiel in Jena, auch einen Plattenladen und ein Label dazu gab."

Tradition trifft auf frischen Wind

Zusammenhalt, Empathie, Erdbeerbrause – was ist davon noch übrig und wie sieht die Szene heute aus? Der Kultur- und Musikjournalist Kristoffer Cornils arbeitet seit 2013 als freier Redakteur für die "Groove". "Im Osten passiert noch immer sehr viel, vor allem in Ballungsgebieten wie Leipzig und Dresden", sagt er. Da treffe viel Tradition auf frischen Wind, erklärt er am Beispiel Leipzig. Neben Institutionen wie der Distillery und dem Institut fuer Zukunft (ifz) entstehen auch immer neue Clubs wie das mjut oder die Neue Welle, die neue Akzente setzen.

"Clubkultur wurde im Osten immer politischer gedacht", sagt der Musikjournalist. In Leipzig gehörten dazu schon seit Jahren das Conne Island, wo neben Partys und Konzert auch politische Veranstaltungen stattfinden, und das ifz, in Dresden habe sich das Objekt klein a als Club mit sozialpolitischem Anspruch etabliert. In Dresden etwa ist Anfang 2020 außerdem das Clubnetz Dresden gegründet worden, ein Art Netzwerk, das der Club- und Kulturlandschaft als Interessenvertretung dient. In Leipzig fungiert das LiveKommbinat als Sprachrohr für die Szene.