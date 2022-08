Wie die Doku "Techno House Deutschland" zeigt, bot die Nachwendezeit ungeahnte Möglichkeiten für viele Partymachende in Ostdeutschland. Leerstehende Fabriken, Brachflächen, ungenutzte Keller gab es in Hülle und Fülle und wurden bald von findigen jungen Leuten vereinnahmt, die Strom, Boxen, Beats und Bässe brachten. Ein Club, der nicht nur in den Neunzigern für exzessive Partys mit elektronischer Musik stand, sondern auch heute noch, ist das Kassablanca in Jena, wo unter anderem die Reihe "Schöne Freiheit" stattfindet. Aber auch jüngere Clubs wie das Kalif Storch in Erfurt sind überregional bekannte Adressen. Das Central Erfurt schaffte es letztes Jahr 2021 in die Liste der beliebtesten Clubs Deutschlands – noch vor dem Tresor in Berlin. Uns auch jenseits der großen Städte strömen die Thüringer in Technoclubs: So ist der Club Muna in Bad Klosterlausnitz seit 27 Jahren eine feste Adresse für die Szene der Region.