An der Dresdner Semperoper ist ein Streit um den Umgang mit den Corona-Schutzmaßnahmen entbrannt. Chefdirigent Christian Thielemann hatte Intendant Peter Theiler in einem Interview vorgeworfen, seine Arbeit zu behindern. Theiler reagierte daraufhin deutlich und sprach von "völligen Fehldarstellungen und mangelnder Einsicht".

Mit Erlass der neuen Schutzverordnung nach stetig steigenden Infektionszahlen hatte Peter Theiler Christian Thielemann darauf hingewiesen, dass Proben mit 100 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne nicht ratsam seien und man sich besser auf ein kleineres Projekt beschränken sollte, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Da Theiler bei seinem Kollegen mit dieser Entscheidung auf Unverständnis gestoßen sei, Vernunft aber vor emotionaler Ungeduld stehen müsse, habe er sich in der Pflicht gesehen, die Proben abzusagen. Einem Bericht der "Dresdner Neuesten Nachrichten" zufolge, reagierte Chefdirigent Thielemann hierauf mit Entrüstung: "Sie glauben gar nicht, wie enttäuscht ich bin, dass ein Orchester wie die Staatskapelle nicht spielen darf und dass es bei uns am Haus nicht mehr Anstrengungen gegeben hat, da etwas zu ermöglichen." Auch Orchestervorstand Holger Grohs kritisert die von Theiler ergriffenen Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie scharf: "Ein Intendant sollte im Rahmen dieser Maßgaben Kultur ermöglichen und nicht verhindern."

In Reaktion auf die Äußerungen Thielemanns und Grohs' findet Peter Theiler klare Worte: "Dem Intendanten angesichts alarmierender Corona-Inzidenzzahlen Kunstbehinderung vorzuwerfen, ist eigentlich schon eine Beleidigung." Seine Entscheidung, die Proben abzusagen, rechtfertigt er nach wie vor entschlossen mit seiner Fürsorgepflicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses: "In einem Opernhaus müssen viele Menschen aus vielen Gewerken zusammenarbeiten. Da ist die Ansteckungsgefahr hoch." Deshalb plädiert Theiler in dieser Debatte für mehr Realitätsbewusstsein, auch wenn er selbst alle Künstlerinnen und Künstler schnellstmöglich zurück auf der Bühne und im Orchestergraben haben wolle. Die Annahme, dass Kunst aufgrund von ausgesetzter Proben kaputtgehen könnte, hält Theiler für übertrieben und betont: "Alle wollen spielen, alle wollen tanzen, alle wollen singen. Alle wollen ihre Visionen umsetzen, auch der Intendant."