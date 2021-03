Der Schweizer Kirchenmusiker Andreas Reize war bereits im Dezember 2020 zum neuen Leiter des Thomanerchores und Kantor der Thomaskirche zu Leipzig gewählt worden. Der Stadtrat Leipzig hatte dem Vorschlag der Auswahlkommission zugestimmt und sich damit gegen den Wunschkandidaten der Thomaner, David Timm, entschieden. Drei Monate nach der Wahl regt sich nun heftiger Widerstand aus den Reihen der Thomaner, die massive Kritik am Verfahren für die Neubesetzung üben: Die Bedenken der Oberen, der elften und zwölften Klasse des Thomanerchores, seien nicht gehört worden, heißt es in einem öffentlichen Brief. Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur, Skadi Jennicke, weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Sorge um den Fortbestand des Chores

Daniel Knauft, Mitgründer des Ensembles Amarcord und Initiator des Leipziger a cappella Festivals, verfolgt die Debatte um das Findungsverfahren des neuen Kantors als ehemaliger Thomaner mit großer Besorgnis. Er sagte MDR KULTUR, für die Bedenken der Oberen habe er Verständnis: "Keine Obernschaft würde so etwas vom Zaun brechen, um sich arrogant über Entscheidungen hinwegzusetzen. Ich kann das nur von Außen als Prozess sehen, der aus großer Besorgnis um die Qualität und den Fortbestand des Chores entstanden ist."

Eine Auswahlkomission ohne stimmberechtigte Thomaner

Daniel Knauft war 1992 selbst einmal Mitglied in einer Auswahlkomission, aus der Georg Christoph Biller letztendlich als neuer Thomaskantor hervorging. Selbst wenn auch dieses Ergebnis nicht den Vorstellungen der Thomaner entsprach, seien sie zumindest als stimmberechtigte Mitglieder Teil des Auswahlprozesses gewesen, erinnert sich Knauft. Knapp 30 Jahre später sucht man einen Thomaner als stimmberechtigtes Mitglied der Komission vergebens. Für Knauft unverständlich: "Wenn doch alle sagen, dass wir Betroffene auch zu Beteiligten machen müssen, warum können dann nicht die, die mit der zu wählenden Person in täglichem Austausch sein müssen, Beteiligte eines transparenten Verfahrens sein? Das sehe ich als eine der Ursünden dieses gesamten Verfahrens."

Ein überstürztes Verfahren?

Doch reichen die Ursprünge der Streitereien noch weiter zurück, so Knauft. Nach der Amtsniederlegung Georg Christoph Billers hatte die Stadt Leipzig 2015 eine Auswahlkommission berufen, die aus insgesamt 42 Bewerbungen vier Kandidaten auswählte, sich letztlich für keinen davon entschied und das Findungsverfahren ergebnislos ad acta legte. Die Wahl fiel letztlich auf den seit 1. Februar 2015 amtierenden Interimskantor Gotthold Schwarz, der bis zum 30. Juni 2021 in das Amt des Thomaskantors berufen wurde. Trotz der Bereitschaft von Schwarz, sein Amt zu verlängern, sei die Stadt nicht in Vertragsverhandlungen gegangen – eine Entscheidung, die von Daniel Knauft heftig kritisiert wird: "Man begann ein Auswahlverfahren in einer Zeit, in der eine Pandemie die ganze Welt zu überrollen begann. Spätestens an diesem Punkt hätte man sagen müssen: 'Wir haben hier einen Kantor, wir bringen Ruhe ins Fahrwasser und verbleiben bis zum 300-jährigen Bach-Jubiläum im Jahr 2023 mit Schwarz."

Eine Lösung des Streits ist nicht in Sicht

Eine Lösung des Problems hat auch Daniel Knauft nicht parat. Doch betont er, dass es den Thomanern, insbesondere der Oberschaft, in der Debatte einzig und allein um das Wohl des Chores ginge. Das sei etwas, was Knauft bei anderen, am Auswahlprozess beteiligten Akteuren vermisse: "Der zwölften Klasse der Thomaner könnte diese Wahl im Grunde egal sein, weil sie im Sommer den Chor verlassen müssen. Es ist ihnen aber gerade nicht egal und sie setzen sich ein, weil ihnen die Qualität und der Fortbestand wichtig sind und am Herzen liegen. Diese Menschen müssen mit dem gewählten Kantor nicht zusammenarbeiten. Sie sind fast objektiv. Es sind streitbare Jugendliche und ich freue mich, dass sie sich einsetzen, gerade weil sie das Wohl des Kurses sehen. Sie sind nicht verstrickt, sie sind nicht in Abhängigkeiten, sie sind einigermaßen frei in ihren Entscheidungen."

Dass die Beteiligung der Thomaner im Auswahlprozess nicht in verdientem Maße stattgefunden hätte, bedauert Knauft und bricht eine Lanze für die rebellierenden Oberen: "Den Thomanern jetzt wiederum vorzuwerfen, sie würden Ehemalige bevorzugen, oder es müsste unbedingt jemand mit Stallgeruch sein, das unterschätzt wirklich sträflich die intellektuellen Fähigkeiten dieser Jugendlichen."