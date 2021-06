Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau geht in diesem Jahr an den Musikwissenschaftler Thomas Synofzik, der seit 2005 das Schumann-Haus in der Stadt leitet. Die Ehrung am Sonntag geht an Synofzik für "seine Verdienste und sein persönliches Engagement um die Erhaltung und Pflege des musikalischen Erbes Robert Schumanns", so die Stadt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.