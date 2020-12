Stadtrat einstimmig zugestimmt Andreas Reize wird neuer Leipziger Thomaskantor

Reize wurde 1975 im schweizerischen Solothurn geboren, studierte Kirchenmusik in Bern und Winterthur-Zürich, historische Aufführungspraxis an der renommierten Schola Cantorum Basiliensis und absolvierte ein Aufbaustudium Orchesterleitung in Luzern. Seit 2011 ist er Direktor des Zürcher Bach-Chores sowie seit 2019 Erster Gastdirigent am Theater Biel-Solothurn für den Bereich Alte Musik.