An diesem Septemberwochenende tummeln sich in der einmaligen Kulisse der "geheimen Welt von Turisede" auf der Kulturinsel Einsiedel bei Görlitz hunderte Künstlerinnen und Künstler, um die 25 Bühnen des Folklorum Festivals mit Folkmusik zu bespielen. Das Festival findet in diesem Jahr unter dem Motto "Zweieinhalb Tage und Nächte Anderssein" noch bis zum 5. September statt.