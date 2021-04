Seit 1991 ist Tobias Künzel Sänger und Komponist der Popband "Die Prinzen". Aus seiner Feder stammen Hits wie "Alles nur geklaut", "Küssen verboten", "Mann im Mond" oder "Es war nicht alles schlecht". In Leipzig wurde Tobias Künzel 1964 geboren. 1973 wurde er in den Thomanerchor aufgenommen. Von 1984 bis 1988 studierte er Schlagzeug und Gesang an der Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig.



Bereits während seiner Schulzeit gründete Tobias Künzel eine Band und spielte während des Studiums in verschiedenen Formationen. Bei "Amor und die Kids" ertrommelte er sich einen Kultstatus in der DDR-Musikszene. 1990 stieß Tobias Künzel als Sänger zu den Prinzen. Dem Schlagzeug dennoch tief verbunden initiierte er die Gründung der Gruppe "Final Stap" und spielt in London bis heute als Schlagzeuger bei der Band "Ruff as Stone".



1997 komponierte er das Musical "Elixier", das 1998 in Leipzig unter der Regie von Horst Königstein mehr als 40 ausverkaufte Vorstellungen in der Musikalischen Komödie feierte. Die Texte stammen von seiner Frau Kati Neumann. Er selbst spielt die Hauptrolle als Hagen.



Seit 2007 ist er Produzent und Sprecher von Kinderhörspielen, er war Gastdozent für Popmusik an mehreren Hochschulen, u.a. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an der Universität Leipzig.



Seit 2009 ist Tobias Künzel stellvertretender Aufsichtsrat der GEMA, seit 2010 Mitglied des Bundesfachausschuss Populäre Musik beim Deutschen Musikrat.



Anfang 2013 ging er mit Heinz Rudolf Kunze auf Tour und es entstand ein eigenes Album.



2013 hatte außerdem sein Musical "Comeback! Das Karl Marx Musical" im Theater Plauen/ Zwickau Premiere und 2016 in der englischen Version in London. Dort soll im Herbst 2021 ein neues Musical auf die Bühne kommen: "David Copperfield", inspiriert von Charles Dickens.