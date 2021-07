Silly habe damals noch einen halben Plattenvertrag mit Ariola gehabt, erinnert sich Hassbecker. Der war sozusagen übrig von der Arbeit an dem 89er-Album "Februar", dass als Kooperation zwischen dem DDR-Plattenlabel Amiga und der BMG Ariola entstand. Also habe man versucht, da weiterzumachen nach 1989, im Maffay-Studio mit den Produzenten und Maffay-Musikern Carl Carlton und Bertram Engel. Sie hätten sich gut verstanden, so Hassbecker, aber der Auftrag der Plattenfirma, Silly nach westdeutschen Maßstäben platt zu bügeln, der habe nicht funktioniert. Ein Manager habe damals gesagt: Sillys Texte würde in Deutschland keiner verstehen. Das erzähle auch viel über den Zustand der Gesellschaft damals. Als man der Band dann Schlagertexte unterjubeln wollte, hätte sie den Vertrag dann gekippt. Dann hätten sie nichts mehr gehabt und sich auf die Wurzeln besonnen.

Danach geschah, so Hassbecker, erstmal lange Zeit nichts. "Wir haben in der Zeit immer gesagt: Die Band ruht" erzählt Uwe Hassbecker. Als etwa 2004 Klaus Koch vom Musikverlag Buschfunk Silly für eine Veranstaltung zu "15 Jahre Buschfunk" anfragte, sei die Band zunächst ratlos gewesen. Man habe sich gefragt: Was sollen wir denn da machen? Und dann kam so langsam die Idee, gemeinsam mit Künstlern aufzutreten, mit denen man sonst so zu tun hatte, damals waren das IC Falkenberg und Anja Krappe. Gemeinsam habe man dann nur drei Titel unplugged gespielt, doch die Leute seien aufgestanden und hätten die Band nicht mehr von der Bühne gelassen. "Hinterher in der Garderobe haben wir uns angeguckt und gesagt: Wir müssen das weitermachen! Das ist unser Innerstes!" Das sei schließlich der Startpunkt für das Konzept "Silly und Gäste" gewesen.