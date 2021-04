Der Schauspieler und Theaterbesitzer Tom Pauls macht gemeinsame Sache mit der Pirnaer Kleinkunstbühne Q24. Wegen der durch Corona ungewissen Theateröffnungen gehen die beiden Häuser nun an die frische Luft. Geplant ist ein großes Open Air an der Elbe in Pirna. Tom Pauls begründet: "Wie kriegen wir Pirna wieder nach vorn, wie kommen wir in die Köpfe? Wie kriegen wir auch die Touristen, nicht nur die Einheimischen, die Pirnaer, die ihre Stadt besonders tot empfinden, und die Gäste der Sächsischen Schweiz, wie kriegen wir die wieder auf eine wunderbare kulturelle Weise in die Stadt?"