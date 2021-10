Der Komponist, Dirigent und ehemalige Intendant der Oper Leipzig, Udo Zimmermann, ist tot. Nach Angaben seiner Witwe starb er in der Nacht zum Freitag im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit. Der gebürtige Dresdner war von 1990 bis 2001 als Intendant in Leipzig. Anschließend ging er als Generalintendant an die Deutsche Oper Berlin.