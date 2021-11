Ihre ersten größeren Schritte hat Uschi Brüning in der Band von Klaus Lenz gemacht. Lakomy, der damals noch bei Fischer gespielt hat, besuchte so ein Konzert und war begeistert. Es folgte der Versuch einer Abwerbung, aber der gelang nicht sofort, denn es gab eigentlich keinen Grund für Uschi Brüning, die Klaus Lenz Band zu verlassen. Bis auf einen, und das war der entscheidende: es gab die Aussicht auf eigene Songs und mehr Aufmerksamkeit. Für die angehende Soul-Sängerin war es wichtig, ihre Stimme zu finden und zu formen, sie ging dann auch bald eigene Wege und musste lernen, dass Singen und eine eigene Band managen zwei verschiedene Jobs sind. Aber sie hat sich durchgebissen und ist im Laufe der Jahre zur Grand Dame des deutschen Jazz gereift. Unvergessen sind ihre Konzerte mit Manfred Krug, 2014 eroberte sie erstmals die gesamtdeutschen Charts mit dem Album "Auserwählt", 40 Jahre nach ihrem Debut in der DDR.

Woher die Idee zum großen Comeback kam, erklärt Uschi Brüning gestern in Dresden: "Der Gedanke tauchte immer mal auf in all den Jahren. Und da Fischer und ich dasselbe Management haben, nahm das immer mehr Formen an. Und es gab auch Fragen vom Publikum, was denn nun sei mit der Formation und ob die denn nun endlich mal wieder zusammenkäme. Letztlich mündete es in den Entschluss von allen Beteiligten, es doch einfach nochmal zu versuchen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Stücke, die ich damals mit Günther Fischer gesungen habe, nie die große Reichweite hatten, die sie verdient hätten." – Das stimmt, 44 Jahre nach der Veröffentlichung taucht das Album wieder in den internationalen Top 100 der besten Alben, die kaum einer kennt, auf – zusammengestellt vom deutschen "Rolling Stone"-Magazin.