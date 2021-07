Wer an Veronika Fischer denkt, denkt zuerst an ihre Ausnahmestimme – und natürlich ihre zahlreichen Hits. Bis heute sind Songs wie "In jener Nacht", "Auf der Wiese" oder "Daß ich eine Schneeflocke wär" unvergessen. In den 70er-Jahren war Veronika Fischer ein Star in der DDR. Eine Ost-Pop-Ikone, deren Stimme so ziemlich alles in Gold verwandelt: ob sie nun mit der Band Panta Rhei ein Jazz-Album aufnimmt oder mit Reinhard Lakomy Kinderlieder für die Platte "Traumzauberbaum" singt. Es sind Erfolge, an die "Vroni" – wie sie ihre Fans bis heute nennen – später nicht mehr anknüpfen kann.