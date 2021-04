Utopien vom fröhlichen Streiten

Dirk Löhr vom Literaturfestival "Erfurter Herbstlese" formuliert seine Idealvorstellung so: "Die Menschen haben gelernt, fröhlich zu streiten. Inklusion ist kein fernes Ziel, sondern gelebte Wirklichkeit. Eintrittsgelder werden nicht mehr fällig. Die Haustechnik ist tiefgrün, die Programme werden auf wunderschönem Recycling-Papier gedruckt. Alle haben sich auf eine achtsame Sprache geeinigt, die allen Geschlechtern gerecht wird – und die alle verstehen. Meinungen prallen ohne Scheu aufeinander. Aus Fremden werden Freunde." Obgleich vieles davon, leider auch die ressourcenschonende und umweltneutrale Gestaltung von Festivals, vorerst keine Chance auf direkte Verwirklichung hat, lässt Löhrs Zukunftsvision Hoffnung schöpfen.

Im MDR Nezzwerk-Buch formuliert u.a. der Leipziger Jazzclub seine Visionen für eine ideale Welt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Utopie des Leipziger Jazzclubs dreht sich um Gleichberechtigung: "In einer idealen Welt müssten wir nicht mehr in die Unterstützung, Förderung und Sichtbarkeit weiblicher Musiker*innen investieren". Eine Vision, die zugleich Gesellschaftskritik ist: Denn das Musikgeschäft und insbesondere der Jazz, seien nach wie vor überwiegend von Männern geprägt, erklärt der Jazzclub, der sich deshalb in einer idealen Welt mehr rein weibliche Bands oder zumindest Besetzungen mit ausgeglicheneren Geschlechterverhältnissen wünscht.

Kultur ist ein 'Lebensmittel' und keine schöne Beigabe zum Leben. Ann-Elisabeth Wolff, euro-scene Leipzig

Das experimentelle Tanz- und Theaterfestival in Leipzig feierte 2020 sein 30. Jubiläum, zum letzten Mal unter der Leitung von Ann-Elisabeth Wolff. Bildrechte: dpa Mehr Vielfalt sehnt sich auch das Tanz- und Theaterfestival euro-scene herbei. Um auch weiterhin freie und experimentelle Formate zeigen zu können, müsste, so Wolff, in Zukunft ein Umdenken stattfinden. Kultur wäre in ihren Vorstellungen einer idealen Welt nicht nur "schöne Beigabe", sondern würde unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren existieren. Finanzielle Absicherung sei zwar im Hinblick auf mehr Eigenproduktionen auch in Zukunft unerlässlich, doch steht im Zentrum von Wolffs Utopie etwas anderes: "In einer idealen Welt wäre mehr Offenheit auch für fremde Ansichten, größere Vielfalt und spezielle Formate möglich."

Schön wäre ein höherer Anteil an Diversität und Akzeptanz von Diversität. Kathrin Müller-Beck, akkordeon akut!