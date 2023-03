Damit eröffnet Martin Kohlstedt ein Klangspektrum, das sich klar von den Vorgängeralben abhebt. Wie immer war die Intuition seine leitende Kraft, doch diesmal durfte es etwas mehr sein. Kohlstedt beschreibt es so: "Was am Anfang losbricht, dann schockt, dann gibt es diese Zuhause-Ebene, die fast im Ambient in der Mitte so einen Kern aufmacht. Dann gibt es eine Neuformierung, die selbstbewusster ist und der egaler ist, was kommt. Hinten kommt das große Fragezeichen, damit geht eine Ruhe einher."