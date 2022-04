Weimarer Operndirektorin Andrea Moses: Haben Frauen schlechtere Chancen bei Kultur-Führungsjobs?

Weiblicher Opferstatus ist Andrea Moses fremd

Ein Problem hat Moses mit dem Opferstatus, den sie in Diskussionen bemerkt. Das sei etwas, das ihr eher fremd sei. Als Chefregisseurin in Dessau und leitende Regisseurin in Stuttgart habe sie positive Erfahrungen gemacht – streckenweise aber auch sehr negative. Jedoch habe sie immer den Eindruck gewonnen, dies hänge auch sehr von den Persönlichkeiten ab, die zusammenkämen und nicht nur von der Geschlechterfrage. Andrea Moses' Umsetzung der Richard-Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" 2015 an der Staatsoper im Schiller Theater Berlin, die musikalische Leitung hatte Daniel Barenboim inne. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Zur Person: Andrea Moses

Andrea Moses wurde 1972 in Dresden geboren und kommt nach eigenen Worten "aus einem völlig amusischen Haushalt". Nach ihrem Abitur 1989 schwankte sie bei der Berufswahl zunächst zwischen Automechanikerin oder Ärztin, studierte dann aber zunächst Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaft in Leipzig und Berlin, später Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und für ein Gastsemester an der Russischen Akademie für Theaterkunst in Moskau. Andrea Moses wurde in Dresden geboren Bildrechte: dpa