Der ehemalige Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Deutschen Nationaltheaters sowie der Staatskapelle Weimar, George Alexander Albrecht, ist tot. Er ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren gestorben, das gab die Staatskapelle Weimar am Mittwoch bekannt.

Albrecht war von 1996 bis 2002 Generalmusikdirektor und Chefdirigent von Musiktheater und Staatskapelle in Weimar. Auch danach bliebe er ihr als danach als Ehrendirigent sowie als Komponist eng verbunden.

Geboren wurde Albrecht 1935 in Leuchtenburg, Landkreis Osterholz bei Bremen. Er komponierte schon als Kind, war unter anderem Chorknabe der Bremer Liebfrauenkirche und erhielt dort bereits Kompositionsaufträge von seinem damaligen Chorleiter. Später studierte er Komposition, Violine und Klavier. In den Folgejahren arbeitete er mit zahlreichen bedeutenden deutschen und internationalen Orchestern zusammen, so war er mit 29 Jahren 1965 damals jüngster Generalmusikdirektor der Niedersächsischen Staatsoper Hannover.