Christoph Stölzl, der Historiker und ehemalige Präsident der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar, ist tot. Ihr Altpräsidenten sei unerwartet am 10. Januar 2023 im Alter von 78 Jahren im bayerischen Evenhausen nahe Augsburg gestorben, teilte die Musikhochschule am Mittwoch mit, die die Information von der Familie Stölzls erhalten hatte.

Stölzl wurde 1944 in Westheim bei Augsburg geboren und hat Geschichte, Literaturwissenschaft und Soziologie an den Universitäten München und Saarbrücken studiert. Er promovierte 1970 und forschte zunächst zur jüdischen Geschichte und zum Antisemitismus. Es folgten verschiedene Tätigkeiten, so arbeitete er ab 1984 im Bayerischen Nationalmuseum und leitete von 1980 bis 1987 das Münchner Stadtmuseum. Er war zudem Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Institutes in Berlin von 1987 bis 1999.