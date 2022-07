Das ist ein Thema, was jeden von uns, die wir in der Hochschule unterrichten und lehren, beschäftigt. Natürlich kann man viele Ratschläge aus eigener Erfahrung geben. Vor einer ganzen Weile haben wir angefangen, unser Programm für die Studierenden daraufhin zu erweitern. Also, dass wir eben im career service einiges anbieten, dass wir an zusätzlichen Wochenenden Menschen einladen, die im Coaching sind, ihre eigene Biografie schreiben, eine Homepage erstellen. Also so ein Zusatzangebot für die Studierenden, die eben sagen ich brauche da ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Oder wie moderiere ich ein Konzert? Das wird immer wichtiger, über andere Konzertformate nachzudenken als das, was man klassisch so vor sich sieht. Das sind Dinge, die wir immer mehr und auch wirklich gezielt in das Programm inzwischen auch ins Curriculum mit aufnehmen, weil wir wissen, wir müssen uns und wollen uns dem stellen, damit unsere Studierenden rundum ausgebildet sind und sich zurechtfinden auf dem Markt, der sie dann mal erwartet.