Jedes Jahr gibt es neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen, auch wenn manche davon bereits zum zweiten oder dritten Mal dabei sind. "Wer bei diesem Orchester mitmacht, betrachtet alles mit einem offenen Herzen. Auch wenn Konflikte die Welt bedrohen. Das hilft uns, gibt Sicherheit und damit können wir gemeinsam Musik machen, einander zuhören – nicht nur in der Musik, auch von Mensch zu Mensch", so Shepherd. In Großbritannien leitet sie Chöre, ist selbst weltweit unterwegs und liebt die Kombination aus Musik und jiddischer Kultur.

Kann Musik – angesichts der neuen Konflikte in Israel – die Welt retten? "Ich denke, Musik kann die Welt nicht retten, wenn das die Welt nicht selbst tun will! Aber sie hilft. In unseren kleinen Welten – jener der Musik – können wir Gutes schaffen. Ein Freund von mir, er lebt in Lwiw, der Ukraine, sagte kürzlich – weil auch wir beide Probleme hatten, ich bin ja russisch: 'Alle diese Projekte der Zusammenarbeit haben doch nicht geholfen!' – Und meine Antwort war: Sie haben geholfen! Vielleicht haben wir auf diesem Planeten Dinge verhindert, weil wir diese Projekte hatten. Also ich finde, es gibt immer Hoffnung!"