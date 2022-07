Viele langjährige Wegbegleiter und Freunde von Alan Bern sind auch in diesem Jahr wieder zu Gast. Einer von ihnen: Michael Alpert: "1996 haben wir gemeinsam in der Band 'Brave Old World' begonnen. Es ist seitdem so viel gewaschen, vieles entstanden. Natürlich geht es uns um Musik, aber immer auch um die jiddische Sprache."

Michael Alpert lebte lange in New York, nun ist er in Schottland zuhause. Dem Yiddish Summer Weimar ist er eng verbunden, lehrt Tanz und Gesang. Er gilt als einer der profiliertesten Kenner der jiddischen Sprache. "Wenn ich nach Deutschland komme, bin ich nicht nur der Jude und der 'jiddisch guy'. Ich bin Amerikaner, Kalifornier. Aktuell lebe ich in Schottland, 45 Jahre war ich in New York." Mit anderen Worten: Wer hier ist, vereint viele Dinge in einem Leben, in einer Persönlichkeit – in einem Künstlerleben – und genau das macht Weimar und dieses Festival so faszinierend – für die Gäste und die Akteure.